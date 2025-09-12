ua en ru
Багато розмов: НБУ чекає від "Укрпошти" пакет документів для створення банку

Україна, П'ятниця 12 вересня 2025 08:24
Багато розмов: НБУ чекає від "Укрпошти" пакет документів для створення банку
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України очікує від "Укрпошти" повний пакет документів для розгляду питання про створення банку. Поки що з боку цього держпідприємства одні розмови.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг на Youtube.

Пишний підтвердив, що НБУ звертався до уряду з листом щодо планів "Укрпошти" створити банк "у відповідь на запит щодо фіскальних ризиків, які бачить Національний банк".

"Ми дійсно ідентифікували можливість потреби докапіталізації "Укрпошти"", - сказав він.

Умови для погодження

За словами Пишного, власник нового банку (тобто "Укрпошта", - ред.) має відповідати вимогам законодавства. Зокрема, бути фінансово спроможним, мати ефективну систему корпоративного управління, чітку стратегію та розуміння розвитку майбутнього банку.

"Ми чекаємо від наглядової ради "Укрпошти" і від власника, функцію якого виконує Міністерство розвитку громад та інфраструктури, відповідних документів. Є чітка процедура, давайте не говорити без кінця про ці теми, а почнемо розгляд пакету документів", - наголосив він.

Позиція НБУ

Пишний наголосив, що усі повинні усвідомлювати рівень відповідальності і за якість підготовки документів, і за стратегію.

"Це повинно бути і на рівні наглядової ради, і акціонера, і конкретних посадових осіб. Багато розмов, давайте перейдемо до формулювання і обговорення відповідності вимогам", - підкреслив Пишний.

У червні Верховна Рада ухвалила закон щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні. Це дозволить "Укрпошті" та іншим компаніям з великою мережею можуть отримати обмежені банківські ліцензії.

Голова "Укрпошти" Ігор Смілянський неодноразово заявляв про бажання компанії на додаток до поштових надавати ще і банківські послуги. Про це він говорив ще у 2019 році.

