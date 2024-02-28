ua en ru
Ср, 28 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В уряді Польщі пообіцяли знайти тих, хто розсипає українське зерно

Варшава, Середа 28 лютого 2024 11:37
UA EN RU
В уряді Польщі пообіцяли знайти тих, хто розсипає українське зерно Фото: глава МВС Польщі Марцін Кєрвінський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Уряд Польщі обіцяє знайти тих, хто розсипає українське зерно. Варшава вважає такі дії "неприпустимими".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Польщі Марціна Кєрвінського в ефірі "Польського радіо".

Міністр назвав фермерів, які висипають українське зерно, "злочинцями".

"Те, що сталося в кількох місцях, тобто висипання зерна з транспорту, є неприпустимим", - сказав він, додавши, що в будь-якому випадку поліція реагує, і винні будуть спіймані.

Політик пообіцяв, що "уряд прем’єр-міністра Дональда Туска не допустять такої анархізації суспільного життя".

Кєрвінський також спростував інформацію, що нібито вантажі з військовим та гуманітарними постачаннями, мають проблеми на кордоні. Він наголосив, що вони "нормально проходять".

Блокада кордону

Нагадаємо, у лютого протести на польсько-українському кордоні відновилися. Пункти пропуску блокують фермери, а нещодавно вони заявили про "тотальну блокаду" кордону, а також почали висипати українське зерно. У Польщі утилізують розсипане на кордоні українське зерно.

Прем'єр Польщі Дональд Туск анонсував, що зустріч урядів обох країн пройде 28 березня у Варшаві.

Також Туск заявив, що Польща внесе прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Це дозволить прибрати перепони на кордоні для постачань зброї і гуманітарки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України Польща
NEWS
Тарифи, пенсії, субсидії: яких змін чекати українцям у березні
Тарифи, пенсії, субсидії: яких змін чекати українцям у березні
DAILY
Перезавантаження "податкової поліції". Навіщо потрібна реформа БЕБ і що не так з ідеєю влади
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Перезавантаження "податкової поліції". Навіщо потрібна реформа БЕБ і що не так з ідеєю влади