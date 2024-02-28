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В правительстве Польши пообещали найти тех, кто рассыпает украинское зерно

Варшава, Среда 28 февраля 2024 11:37
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В правительстве Польши пообещали найти тех, кто рассыпает украинское зерно Фото: глава МВД Польши Марцин Кервинский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Правительство Польши обещает найти тех, кто рассыпает украинское зерно. Варшава считает такие действия "недопустимыми".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Польши Марцина Кервинского в эфире "Польского радио".

Министр назвал фермеров, высыпающих украинское зерно, "преступниками".

"То, что произошло в нескольких местах, то есть высыпание зерна из транспорта, недопустимо", - сказал он, добавив, что в любом случае полиция реагирует, и виновные будут пойманы.

Политик пообещал, что "правительство премьер-министра Дональда Туска не допустят такой анархизации общественной жизни".

Кервинский также опроверг информацию, что якобы грузы с военными и гуманитарными поставками имеют проблемы на границе. Он подчеркнул, что они "нормально проходят".

Блокада границы

Напомним, в феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируют фермеры, а недавно они заявили о "тотальной блокаде" границы, а также начали высыпать украинское зерно. В Польше утилизируют рассыпанное на границе украинское зерно.

Премьер Польши Дональд Туск анонсировал, что встреча правительств двух стран пройдет 28 марта в Варшаве.

Также Туск заявил, что Польша внесет пограничные переходы с Украиной, а также участки автомобильных и железнодорожных дорог в список объектов критической инфраструктуры. Это позволит устранить преграды на границе для поставок оружия и гуманитарки.

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