В уряді очікують багато бажаючих увійти до наглядової ради "Енергоатому"

Соболев зазначив, що учасники минулорічного конкурсу на членів наглядової ради компанії, які не виграли його, виявили бажання знову взяти участь в конкурсі.

"Я думав, люди з минулого списку (лонг-лист - ред.) відмовляться, але вони погодилися. Вони готові й, я думаю, конкурс буде великий", - сказав міністр.

За його словами, нову наглядову раду компанії планують сформувати одразу в повному обсязі.

При цьому будуть закриті різні профілі компетенцій її членів - наприклад, у минулій раді не вистачало фінансової експертизи.

Також однією з умов контрактів буде можливість одразу страхувати професійну відповідальність членів ради.

"Нові люди зможуть одразу розпочати роботу і почати виконання своїх обов'язків щодо стабілізації ситуації у компанії", - зазначив Соболев.

Також Мінекономіки розробило проєкт змін до постанов №142 і 143 якими удосконалюється процедура відбору, запроваджується регламент номінаційного комітету, збільшується мандат міжнародних партнерів у процесі відбору, посилюються кваліфікаційні вимоги до членів наглядової ради, що відповідає стандартам ОЕСР.

"Ми плануємо оновити статути, зокрема внести норму, що ключові рішення (включно з призначенням голови правління) приймаються простою більшістю, а не кваліфікованою, як це було раніше. Щодо нових представників держави - задача знайти професіоналів, яким довіряє ринок", - підкреслив міністр.

Він зазначив, що нова наглядова рада "Енергоатому" з першого дня роботи могла повноцінно контролювати великі контракти і "швидко реагувати на ризики й відновлювати довіру до компанії - і всередині країни, і з боку міжнародних партнерів".