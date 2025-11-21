В правительстве ожидают много желающих войти в наблюдательный совет "Энергоатома"

Соболев отметил, что участники прошлогоднего конкурса на членов наблюдательного совета компании, которые не выиграли его, изъявили желание снова принять участие в конкурсе.

"Я думал, люди из прошлого списка (лонг-лист - ред.) откажутся, но они согласились. Они готовы и, я думаю, конкурс будет большой", - сказал министр.

По его словам, новый наблюдательный совет компании планируют сформировать сразу в полном объеме.

При этом будут закрыты различные профили компетенций его членов - например, в прошлом совете не хватало финансовой экспертизы.

Также одним из условий контрактов будет возможность сразу страховать профессиональную ответственность членов совета.

"Новые люди смогут сразу начать работу и начать выполнение своих обязанностей по стабилизации ситуации в компании", - отметил Соболев.

Также Минэкономики разработало проект изменений в постановления №142 и 143 которыми совершенствуется процедура отбора, вводится регламент номинационного комитета, увеличивается мандат международных партнеров в процессе отбора, усиливаются квалификационные требования к членам наблюдательного совета, что соответствует стандартам ОЭСР.

"Мы планируем обновить уставы, в частности внести норму, что ключевые решения (включая назначение председателя правления) принимаются простым большинством, а не квалифицированным, как это было раньше. Относительно новых представителей государства - задача найти профессионалов, которым доверяет рынок", - подчеркнул министр.

Он отметил, что новый наблюдательный совет "Энергоатома" с первого дня работы мог полноценно контролировать крупные контракты и "быстро реагировать на риски и восстанавливать доверие к компании - и внутри страны, и со стороны международных партнеров".