В уряді очікують багато бажаючих увійти до наглядової ради "Енергоатому"
В українському уряді сподіваються, що бажаючих увійти у склад нової наглядової ради "Енергоатому" буде багато.
Як передає РБК-Україна, про це повідомив міністр економіки України Олексій Соболев під час спілкування з журналістами.
Соболев зазначив, що учасники минулорічного конкурсу на членів наглядової ради компанії, які не виграли його, виявили бажання знову взяти участь в конкурсі.
"Я думав, люди з минулого списку (лонг-лист - ред.) відмовляться, але вони погодилися. Вони готові й, я думаю, конкурс буде великий", - сказав міністр.
За його словами, нову наглядову раду компанії планують сформувати одразу в повному обсязі.
При цьому будуть закриті різні профілі компетенцій її членів - наприклад, у минулій раді не вистачало фінансової експертизи.
Також однією з умов контрактів буде можливість одразу страхувати професійну відповідальність членів ради.
"Нові люди зможуть одразу розпочати роботу і почати виконання своїх обов'язків щодо стабілізації ситуації у компанії", - зазначив Соболев.
Також Мінекономіки розробило проєкт змін до постанов №142 і 143 якими удосконалюється процедура відбору, запроваджується регламент номінаційного комітету, збільшується мандат міжнародних партнерів у процесі відбору, посилюються кваліфікаційні вимоги до членів наглядової ради, що відповідає стандартам ОЕСР.
"Ми плануємо оновити статути, зокрема внести норму, що ключові рішення (включно з призначенням голови правління) приймаються простою більшістю, а не кваліфікованою, як це було раніше. Щодо нових представників держави - задача знайти професіоналів, яким довіряє ринок", - підкреслив міністр.
Він зазначив, що нова наглядова рада "Енергоатому" з першого дня роботи могла повноцінно контролювати великі контракти і "швидко реагувати на ризики й відновлювати довіру до компанії - і всередині країни, і з боку міжнародних партнерів".
Перезавантаження наглядової ради "Енергоатому"
Нагадаємо, український уряд розпустив наглядову раду "Енергоатому" після гучного корупційного скандалу.
Тимофій Милованов одразу ж склав повноваження члена наглядової ради "Енергоатому".
За словами прем'єр-міністра України Юлії Свириденко, нова наглядова рада має перезапустити керівництво "Енергоатому", а також провести аудит.
Зазначається, що при зміні наглядових рад держкомпаній, зокрема енергетичних, де склад сформовано у повному обсязі, перегляду та перепризначенню будуть підлягати лише представники держави.
Також Україна закликала країни Євросоюзу запропонувати кандидатів до наглядової ради "Енергоатому".