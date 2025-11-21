В правительстве ожидают много желающих войти в наблюдательный совет "Энергоатома"
В украинском правительстве надеются, что желающих войти в состав нового наблюдательного совета "Энергоатома" будет много.
Как передает РБК-Украина, об этом сообщил министр экономики Украины Алексей Соболев во время общения с журналистами.
Соболев отметил, что участники прошлогоднего конкурса на членов наблюдательного совета компании, которые не выиграли его, изъявили желание снова принять участие в конкурсе.
"Я думал, люди из прошлого списка (лонг-лист - ред.) откажутся, но они согласились. Они готовы и, я думаю, конкурс будет большой", - сказал министр.
По его словам, новый наблюдательный совет компании планируют сформировать сразу в полном объеме.
При этом будут закрыты различные профили компетенций его членов - например, в прошлом совете не хватало финансовой экспертизы.
Также одним из условий контрактов будет возможность сразу страховать профессиональную ответственность членов совета.
"Новые люди смогут сразу начать работу и начать выполнение своих обязанностей по стабилизации ситуации в компании", - отметил Соболев.
Также Минэкономики разработало проект изменений в постановления №142 и 143 которыми совершенствуется процедура отбора, вводится регламент номинационного комитета, увеличивается мандат международных партнеров в процессе отбора, усиливаются квалификационные требования к членам наблюдательного совета, что соответствует стандартам ОЭСР.
"Мы планируем обновить уставы, в частности внести норму, что ключевые решения (включая назначение председателя правления) принимаются простым большинством, а не квалифицированным, как это было раньше. Относительно новых представителей государства - задача найти профессионалов, которым доверяет рынок", - подчеркнул министр.
Он отметил, что новый наблюдательный совет "Энергоатома" с первого дня работы мог полноценно контролировать крупные контракты и "быстро реагировать на риски и восстанавливать доверие к компании - и внутри страны, и со стороны международных партнеров".
Перезагрузка наблюдательного совета "Энергоатома"
Напомним, украинское правительство распустило наблюдательный совет "Энергоатома" после громкого коррупционного скандала.
Тимофей Милованов сразу же сложил полномочия члена наблюдательного совета "Энергоатома".
По словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, новый наблюдательный совет должен перезапустить руководство "Энергоатома", а также провести аудит.
Отмечается, что при изменении наблюдательных советов госкомпаний, в частности энергетических, где состав сформирован в полном объеме, пересмотру и переназначению будут подлежать только представители государства.
Также Украина призвала страны Евросоюза предложить кандидатов в наблюдательный совет "Энергоатома".