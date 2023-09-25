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В уряді Німеччини хочуть, щоб держкомпанія SEFE розірвала контракт із РФ про постачання газу

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Націоналізована фірма в Німеччині, яка раніше входила до "Газпрому", має припинити співпрацювати з Росією у сфері закупівель газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву чиновника Міністерства з економічної стабілізації та енергетичної безпеки Німеччини Філіпа Стейнберга.

Зазначається, що у компанії Securing Energy for Europe GmbH, відомої як SEFE, є застарілий контракт, якого вона намагається позбутися різними способами.

"Це те, що необхідно припинити якомога швидше", - написав Стейнберг. 

Він також зазначив, що уряду Німеччини доводиться мати справу з "певними фактами". 

Що цьому передувало

Німеччина націоналізувала компанію в розпал енергетичної кризи в Європі минулого року.

Минулого тижня повідомлялося, що Securing Energy for Europe GmbH планує на початку наступного місяця відвантажити СПГ, вироблений на заводі "Ямал" у Сибіру.

Критики говорили, що це суперечить обіцянці Німеччини уникати використання російського СПГ після початку війни РФ проти України.

"Це суперечить практично всьому, що уряд Німеччини говорив з цього питання в минулому", - сказав член парламенту від опозиційної "Лівої партії" Крістіан Лей.

Постачання газу з РФ до Європи

У ЄС заявляли, що зможуть пережити зиму без російського газу, якщо його постачання буде зупинено з боку Москви. А речник Палати представників США Кевін Маккарті заявляв про наміри Америки замінити РФ на європейському газовому ринку.

Іспанія стала дедалі більше покладатися на російський природний газ, його поставки в липні зросли на 65% порівняно з показником минулого року.

Нещодавно заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович заявив, що Наразі повна відмова від постачання російського газу є майже нездійсненним завданням для країн Євросоюзу.

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