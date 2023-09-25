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В правительстве Германии хотят, чтобы госкомпания SEFE разорвала контракт с РФ о поставках газа

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Национализированная фирма в Германии, которая ранее входила в "Газпром", должна прекратить сотрудничать с Россией в сфере закупок газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление чиновника Министерства по экономической стабилизации и энергетической безопасности Германии Филиппа Стейнберга.

Отмечается, что у компании Securing Energy for Europe GmbH, известной как SEFE, есть устаревший контракт, от которого она пытается избавиться различными способами.

"Это то, что необходимо прекратить как можно скорее", - написал Стейнберг. 

Он также отметил, что правительству Германии приходится иметь дело с "определенными фактами".

Что этому предшествовало

Германия национализировала компанию в разгар энергетического кризиса в Европе в прошлом году.

На прошлой неделе сообщалось, что Securing Energy for Europe GmbH планирует в начале следующего месяца отгрузить СПГ, произведенный на заводе "Ямал" в Сибири.

Критики говорили, что это противоречит обещанию Германии избегать использования российского СПГ после начала войны РФ против Украины.

"Это противоречит практически всему, что правительство Германии говорило по этому вопросу в прошлом", - сказал член парламента от оппозиционной "Левой партии" Кристиан Лей.

Поставка газа из РФ в Европу

В ЕС заявляли, что смогут пережить зиму без российского газа, если его поставки будут остановлены со стороны Москвы. А представитель Палаты представителей США Кевин Маккарти заявлял о намерениях Америки заменить РФ на европейском газовом рынке.

Испания стала все больше полагаться на российский природный газ, его поставки в июле выросли на 65% по сравнению с показателем прошлого года.

Недавно заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что в настоящее время полный отказ от поставок российского газа является почти невыполнимой задачей для стран Евросоюза.

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