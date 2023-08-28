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Газ із США може повністю замінити російськи в Європі, - спікер Палати представників

США, Понеділок 28 серпня 2023 08:19
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Газ із США може повністю замінити російськи в Європі, - спікер Палати представників Фото: Газ зі США замінить російську в Європі (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Спікер Палати представників Кевін Маккарті заявив, що планує просувати експорт природного газу зі США на зустрічі зі своїми колегами з "Великої сімки" в Японії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Маккарті заявив, що на зустрічі спікерів парламентів "Великої сімки" обговорюватиметься енергетична політика. Він сформулював свій порядок денний у контексті зусиль Європи щодо відмови від російського газу у відповідь на повномасштабне вторгнення президента Володимира Путіна в Україну минулого року.

"Якщо ми просто замінимо російський природний газ американським тільки в Європі протягом одного року, ми знизимо викиди CO2 на 218 мільярдів тонн, тому що наш природний газ чистіший", - сказав Маккарті у програмі Sunday Morning Futures на каналі Fox News.

За його словами, Америка була б економічно сильнішою, "наші ціни були б нижчими, а світ був би безпечнішим".

Постачання російського газу до Європи

Нагадаємо, Росія припинила постачання газу до кількох країн Східної Європи навесні 2022 року після того, як вони відмовилися платити у рублях.

За підсумками 2022 року, Москва фактично втратила газовий ринок ЄС, і в Брюсселі не планують відновлювати закупівлі з території Росії.

Незважаючи на повномасштабне вторгнення в країну сил Кремля у лютому минулого року, Україна, як і раніше, отримує плату за транзит, дозволяючи російському газу проходити через свою територію в такі країни, як Австрія, Словаччина, Італія та Угорщина.

Європейський Союз зможе пережити зиму без російського газу, якщо його постачання буде зупинено з боку Москви, заявила комісар ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон.

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