ЄС зможе пережити зиму без російського газу, якщо буде потрібно, - єврокомісар

Європейський Союз зможе пережити зиму без російського газу, якщо його поставки будуть припинені з боку Москви. У Європі добре підготувалися до такого розвитку подій.

Про це в коментарі РБК-Україна заявила комісар ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон у коментарі з приводу заяви глави "Газпрому" Олексія Міллера про можливість припинення транзиту газу .

"Ми давно знаємо, що Росія не є надійним партнером. Це стало абсолютно очевидним для всіх в той момент, коли Росія вирішила в односторонньому порядку розірвати існуючі газові контракти з деякими нашими державами-членами. Це означає, що останні півтора року ми готувалися і розробили таку стратегію, яка допоможе нам пережити зиму зовсім без російського газу, якщо це буде потрібно", - заявила єврокомісар.

Одним із ключових компонентів цієї стратегії є зобов’язання заповнити ПСГ Європи до початку опалювального сезону. "Нам вдалося це зробити минулої осені, і вже добре йдемо на цей рік. Наші сховища зараз заповнені приблизно на 80%. Це не покриває всіх наших потреб, але дає нам впевненість", - зазначила Сімсон.

В ЄС також створили Енергетичну платформу, призначену для спільної закупівлі газу, нагадала вона. Платформа була ініційована у квітні 2022 року у відповідь на необхідність диверсифікації від російського газу. Це охоплює низку дій щодо природного газу та СПГ для підтримки безпеки постачання та доступу ЄС до дешевої енергії, включаючи міжнародне охоплення, агрегування попиту та ефективне використання газової інфраструктури. Це також означає більшу впевненість для держав-членів ЄС, які не мають виходу до моря.

"Ми добре підготовлені, і ми готові до будь-якого сценарію. ЄС згуртований, і ми маємо надійних партнерів, яким ми можемо довіряти", - сказала єврокомісар.

Газовий контракт

Сімсон також зазначила, що поки рано говорити про перспективи транзиту газу через Україну після 2024 року, коли закінчиться дія контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом", який було підписано наприкінці 2019 року.

"Угода про транзит газу через Україну має закінчитися 31 грудня 2024 року, тому до цього ще далеко. Водночас ми маємо пам’ятати, що ми перебуваємо в зовсім іншій ситуації, ніж минулого разу, коли відбувалися ці переговори. Незаконна війна, яку Росія розв'язала проти України, багато чого змінила", - зазначила Сімсон.

Вона нагадала, що Європа відповіла на російську агресію відносно України переглядом енергетичних відносин з Росією та санкціями на більшу частину експорту російської енергії.

"Відповідно до нашого плану REPowerEU, узгодженого всіма 27 лідерами ЄС, наша мета полягає в тому, щоб повністю позбутися російського імпорту викопного палива якомога швидше. Ми вже довели, що Європа готова протистояти виклику реформування та диверсифікації нашої енергетичної системи", - зазначила єврокомісар.