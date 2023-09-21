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Держкомпанія Німеччини відновила торгівлю скрапленим газом із Росією, - Bloomberg

Четвер 21 вересня 2023 22:40
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Держкомпанія Німеччини відновила торгівлю скрапленим газом із Росією, - Bloomberg Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд Німеччини зіткнувся з критикою, бо державна компанія вирішила відновити торгівлю скрапленим природним газом з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Securing Energy for Europe GmbH, колишній підрозділ російського газового гіганта ПАТ "Газпром", планує на початку наступного місяця відвантажити СПГ, вироблений на заводі "Ямал" у Сибіру.

Німеччина націоналізувала компанію, відому як SEFE, минулого року, у розпал енергетичної кризи в Європі.

Хоча вантаж прямує до Індії, деяку тривогу викликає німецька державна компанія, яка укладає угоди з Росією.

Це суперечить позиції Німеччини

Критики кажуть, що це суперечить обіцянці Німеччини уникати використання російського СПГ після початку війни РФ проти України.

"Це суперечить практично всьому, що уряд Німеччини говорив з цього питання в минулому", - сказав член парламенту від опозиційної "Лівої партії" Крістіан Лей.

Міністерство економіки Німеччини заявило Bloomberg, що вивчає це питання.

Країни Європи збільшили закупівлі СПГ із РФ

Це постачання підкреслює складність і глобальний характер торгівлі СПГ, на яку Європейський Союз дедалі більше покладається після того, як торік Росія різко скоротила постачання трубопровідного газу в регіон.

Деякі країни ЄС фактично збільшили імпорт СПГ з Росії, оскільки регіон модернізує свою енергетичну інфраструктуру.

Німеччина виступила проти, хоча й не заборонила закупівлі СПГ із Росії. У січні Берлін повідомив компаніям, "що вживе відповідних заходів для виключення закупівель російського СПГ, якщо це можливо".

Що відомо про цю угоду з РФ

Судно SEFE на річці Амур забере російський вантаж через перевалку в Бельгії 1 жовтня і доставить його в Індію пізніше цього місяця, показують дані порту.

Представник компанії заявив, що німецькі порти не залучені в цей процес, так само як і європейські або німецькі газові мережі.

Трейдингова фірма має довгостроковий контракт на купівлю обсягів газу у "Ямала СПГ", який вона успадкувала від минулого в "Газпромі". У компанії також є окремі довгострокові зобов'язання з постачання індійській компанії GAIL Ltd.

Постачання газу з РФ до Європи

У ЄС заявляли, що зможуть пережити зиму без російського газу, якщо його постачання буде зупинено з боку Москви. А речник Палати представників США Кевін Маккарті заявляв про наміри Америки замінити РФ на європейському газовому ринку.

Іспанія стала дедалі більше покладатися на російський природний газ, його поставки в липні зросли на 65% порівняно з показником минулого року.

Нещодавно заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович заявив, що Наразі повна відмова від постачання російського газу є майже нездійсненним завданням для країн Євросоюзу.

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