В уряді назвали нові терміни індексації пенсій в Україні

Індексація пенсій українців на рівень інфляції відбудеться у квітні, а не в березні, як це планувалося раніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю міністра соціальної політики Оксани Жолнович державному агентству "Укрінформ".
"Так, ми працюємо над тим, аби зробити індексацію пенсій відповідно до інфляції. Є ж формула індексації і відповідний закон. Думаю, така індексація відбудеться у квітні", - сказала вона.
За її словами, зараз робляться розрахунки.
Раніше в Мінсоцполітики заявили, що планова індексація пенсій в країні очікується в березні 2023 року, як і передбачено законодавством.
Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна зазначав, що індексація пенсій може відбутися у березні 2023 року.
У 2023 році на індексацію пенсій виділять майже 40 млрд гривень.
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