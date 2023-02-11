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В уряді назвали нові терміни індексації пенсій в Україні

Фото: індексація пенсій запланована на квітень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Індексація пенсій українців на рівень інфляції відбудеться у квітні, а не в березні, як це планувалося раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю міністра соціальної політики Оксани Жолнович державному агентству "Укрінформ".

"Так, ми працюємо над тим, аби зробити індексацію пенсій відповідно до інфляції. Є ж формула індексації і відповідний закон. Думаю, така індексація відбудеться у квітні", - сказала вона.

За її словами, зараз робляться розрахунки.

Раніше в Мінсоцполітики заявили, що планова індексація пенсій в країні очікується в березні 2023 року, як і передбачено законодавством.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна зазначав, що індексація пенсій може відбутися у березні 2023 року.

У 2023 році на індексацію пенсій виділять майже 40 млрд гривень.

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