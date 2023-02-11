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В правительстве назвали новые сроки индексации пенсий в Украине

Новина українською →
Украина, Суббота 11 февраля 2023 14:54
В правительстве назвали новые сроки индексации пенсий в Украине Фото: индексация пенсий запланирована на апрель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Индексация пенсий украинцев на уровень инфляции пройдет в апреле, а не в марте, как это планировалось ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра социальной политики Оксаны Жолнович государственному агентству "Укринформ".

"Да, мы работаем над тем, чтобы произвести индексацию пенсий в соответствии с инфляцией. Есть же формула индексации и соответствующий закон. Думаю, такая индексация произойдет в апреле", - сказала она.

По ее словам, сейчас производятся расчеты.

Ранее в Минсоцполитики заявили, что плановая индексация пенсий в стране ожидается в марте 2023 года, как и предусмотрено законодательством.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина отмечал, что индексация пенсий может произойти в марте 2023 года.

В 2023 году на индексацию пенсий выделят почти 40 млрд гривен.

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