В правительстве назвали новые сроки индексации пенсий в Украине
Индексация пенсий украинцев на уровень инфляции пройдет в апреле, а не в марте, как это планировалось ранее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра социальной политики Оксаны Жолнович государственному агентству "Укринформ".
"Да, мы работаем над тем, чтобы произвести индексацию пенсий в соответствии с инфляцией. Есть же формула индексации и соответствующий закон. Думаю, такая индексация произойдет в апреле", - сказала она.
По ее словам, сейчас производятся расчеты.
Ранее в Минсоцполитики заявили, что плановая индексация пенсий в стране ожидается в марте 2023 года, как и предусмотрено законодательством.
Напомним, министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина отмечал, что индексация пенсий может произойти в марте 2023 года.
В 2023 году на индексацию пенсий выделят почти 40 млрд гривен.
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