В правительстве назвали новые сроки индексации пенсий в Украине

Индексация пенсий украинцев на уровень инфляции пройдет в апреле, а не в марте, как это планировалось ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра социальной политики Оксаны Жолнович государственному агентству "Укринформ".