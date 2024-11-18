В уряді Франції зробили заяву щодо ударів ракетами SCALP по Росії

"Ми відкрито заявили, що це варіант, який ми розглянемо, якщо він дозволить завдати удару по цілям, з яких Росія зараз здійснює агресію на українській території. Отже, нічого нового", - заявив журналістам Барро перед зустріччю міністрів ЄС у Брюсселі.

Адміністрація президента США Джо Байдена дозволила Україні використати американську зброю для завдання ударів по території Росії. Це є суттєвим поворотом у політиці Вашингтона в російсько-українській війні.

Пізніше видання Axios повідомило, що Байден дозволив Україні використовувати ракети великої дальності тільки в Курській області Росії, де знаходяться війська КНДР.

Напередодні видання Le Figaro повідомило про те, що Франція та Британія дозволили Україні завдати ударів углиб російської території за допомогою ракет SCALP та Storm Shadow. Однак пізніше це повідомлення було видалено.

В уряді Великобританії утрималася від коментарів з приводу того, чи Лондон може дозволити Україні використовувати британську далекобійну зброю для ударів по Росії.