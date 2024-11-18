У Лондоні не змогли підтвердити дозвіл Києву бити ракетами Storm Shadow по Росії

В уряді Великої Британії заявляють про повну підтримку України. Проте утримуються від коментарів щодо дозволу на удари ракетами Storm Shadow по Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Міністр освіти Бріджіт Філліпсон заявила, що Велика Британія, як і раніше, "непохитна" у своїй підтримці України, проте не збирається наслідувати приклад США в питанні постачання зброї.

Джо Байден дозволив Україні розпочати запуски поставлених США ракет углиб Росії, тоді як прем'єр-міністр Кір Стармер готується домагатися "подальшої підтримки" Києва на саміті G20.

На питання про те, чи може Великобританія наслідувати її приклад, Філліпсон заявила Sky News: "Ми, як і раніше, рішуче підтримуємо український народ майже через тисячу днів після початку цього конфлікту. І вирушаючи на саміт G20, прем'єр-міністр дуже чітко заявив, що український народ та президент Зеленський можуть розраховувати на нашу повну підтримку".

Однак вона утрималася від коментарів щодо того, чи може Великобританія дозволити Україні використати британську далекобійну зброю в Росії.

Прем'єр-міністр Кір Стармер під час польоту до Ріо-де-Жанейро заявив, що необхідно подвоїти зусилля щодо зміцнення підтримки України.

"І це головний пункт мого порядку денного на саміті G20. Потрібна повна підтримка стільки часу, скільки буде потрібно", - сказав він.