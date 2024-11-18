В правительстве Франции сделали заявление по поводу ударов ракетами SCALP по России

"Мы открыто заявили, что это вариант, который мы рассмотрим, если он позволит нанести удар по целям, с которых Россия в настоящее время осуществляет агрессию на украинской территории. Так что ничего нового", - заявил журналистам Барро перед встречей министров ЕС в Брюсселе.

Администрация президента США Джо Байдена разрешила Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по территории России. Это представляет собой существенный поворот в политике Вашингтона в российско-украинской войне.

Позже издание Axios сообщило, что Байден разрешил Украине использовать ракеты большой дальности только в Курской области России, где находятся войска КНДР.

Накануне издание Le Figaro сообщило о том, что Франция и Британия позволили Украине нанести удары вглубь российской территории с помощью ракет SCALP и Storm Shadow. Однако позже это сообщение было удалено.

В правительстве Великобритании воздержалась от комментариев по поводу того, может ли Лондон разрешить Украине использовать британское дальнобойное оружие для ударов по России.