Уряд змінив умови для бронювання від мобілізації

"Новий порядок діятиме з 1 грудня. Для всіх, хто вже має відстрочки, буде перехідний період на нові умови до 28 лютого. До цієї дати всі підприємства мають поновити бронювання своїх працівників згідно з новими умовами незалежно від того, як і коли воно відбувалося", - сказав він.

Шмигаль заявив, що до 15 листопада провели аудит підприємств та організацій, які мають статус критичних та мають право бронювати співробітників. За результатами аудиту було виявлено низку проблемних моментів, які потрібно усунути", - сказав він.

За його словами, відтепер регіональні та галузеві критерії критичності підприємств будуть погоджуватись із Міноборони та Мінекономіки.

"По-друге, для приватного сектору зарплатний критерій та відсутність боргів перед бюджетом - тепер обов’язкові пункти для бронювання працівників. Зокрема, нарахована середня зарплата у підприємстві й у заброньованого працівника повинна бути не менше 2,5 мінімальних зарплат (20 тисяч гривень, - ред.)", - розповів прем'єр.

Крім того, усі бронювання з 1 грудня будуть здійснюватися через "Дію". Відбуватиметься щомісячний моніторинг підприємств та організацій, щоб вони відповідали всім критеріям, додав Шмигаль.

Аудит броні

Станом на кінець жовтня 2024 року в Україні заброньовано від мобілізації 906 тисяч громадян.

Уряд вирішив провести аудит рішень щодо надання статусу критично важливих підприємств, ухвалених в останні чотири місяці. Причина аудиту – аномальне зростання кількості критично важливих підприємств та заброньованих працівників.

Як повідомляло РБК-Україна, уряд України планував посилити вимоги щодо віднесення підприємств до розряду критично важливих для бронювання працівників від мобілізації.