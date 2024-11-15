Кабмин изменил условия для бронирования от мобилизации

"Новый порядок будет действовать с 1 декабря. Для всех, у кого уже есть отсрочки, будет переходный период на новые условия до 28 февраля. К этой дате все предприятия должны обновить бронирование своих работников согласно новым условиям независимо от того, как и когда оно происходило", - сказал он.

Шмыгаль заявил, что до 15 ноября провели аудит предприятий и организаций, имеющих статус критических и имеющих право бронировать сотрудников. По результатам аудита был выявлен ряд проблемных моментов, которые нужно устранить", - сказал он.

По его словам, теперь региональные и отраслевые критерии критичности предприятий будут согласовываться с Минобороны и Минэкономики.

"Во-вторых, для частного сектора зарплатный критерий и отсутствие долгов перед бюджетом - теперь обязательные пункты для бронирования работников. В частности, начислена средняя зарплата в предприятии и у забронированного работника должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат (20 тысяч гривен, - ред.)", - рассказал премьер.

Кроме того, все бронирования с 1 декабря будут производиться через "Дію". Будет проходить ежемесячный мониторинг предприятий и организаций, чтобы они отвечали всем критериям, добавил Шмыгаль.

Аудит брони

По состоянию на конец октября 2024 года в Украине забронированы от мобилизации 906 тысяч граждан.

Правительство решило провести аудит решений о предоставлении статуса критически важных предприятий, принятых в последние четыре месяца. Причина аудита - аномальный рост количества критически важных предприятий и забронированных работников.

Как сообщало РБК-Украина, правительство Украины планировало ужесточить требования по отнесению предприятий к разряду критически важных для бронирования работников от мобилизации.