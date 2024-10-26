ua en ru
Сб, 26 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні відновили бронювання від мобілізації, але з умовою: що вирішив Кабмін

Україна, Субота 26 жовтня 2024 11:12
UA EN RU
В Україні відновили бронювання від мобілізації, але з умовою: що вирішив Кабмін Фото: в Україні відновили бронювання від мобілізації, але з умовою (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні відновили бронювання від мобілізації. Але подовжити відстрочку зможуть не всі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

"Працівники, які отримали статус заброньованих до 31 травня 2024 року, зможуть безперешкодно подовжити термін бронювання на аналогічний термін", - йдеться у рішенні.

Як зазначається, це забезпечить стабільну роботу стратегічно важливих галузей економіки, в тому числі тих, які працюють на оборону.

"Водночас аудит рішень про присвоєння статусу критично важливих підприємств, які були ухвалені в останні чотири місяці, триватиме до 15 листопада. Причина аудиту - аномальне зростання кількості критично важливих підприємств та кількості заброньованих працівників. Це зроблено в інтересах посилення обороноздатності держави та для недопущення зловживань", - зазначається на порталі.

За результатом аудиту відповідальні міністерства визначать, чи мали місце недобросовісні дії та, чи носять вони потенційно корупційний характер.

"На основі цих даних Уряд оновить критерії бронювання і скоригує їх так, щоб механізм працював і на користь нашої безпеки та оборони, і на користь нашої економіки", - резюмували на сайті Кабміна.

Аудит заброньованих в Україні

Міністерство оборони вирішило здійснити аудит заброньованих від мобілізації в Україні. Для цього бронювання поставили на паузу до 15 листопада.

Вже 20 жовтня стало відомо про тимчасове призупинення послуги бронювання військовозобов'язаних через додаток "Дія". Водночас, як писало РБК-Україна, аудит не скасовує можливість оформлення відстрочки під час нього.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Мобілізація в Україні
NEWS
В Україні відновили бронювання від мобілізації, але з умовою: що вирішив Кабмін
В Україні відновили бронювання від мобілізації, але з умовою: що вирішив Кабмін
DAILY
Європа чи Росія. Чого чекати від парламентських виборів у Грузії і чи можлива революція
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа чи Росія. Чого чекати від парламентських виборів у Грузії і чи можлива революція