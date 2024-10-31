У Мінекономіки розповіли, скільки українців заброньовані від мобілізації
Станом на кінець жовтня 2024 року в Україні заброньовані від мобілізації 906 тисяч громадян. Інформація ЗМІ про 1,5 млн заброньованих не відповідає дійсності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра економіки України Юлію Свириденко в інтервʼю Forbes.
Свириденко спростувала інформацію ЗМІ про нібито 1,5 млн заброньованих від мобілізації українців.
"На піку у нас було 950 тисяч "унікальних заброньованих". Коли з'явилося бронювання через "Дію", в певний момент статистика зросла до 1,049 млн осіб, але це через задвоєння, оскільки деякі компанії одночасно подавали документи й у паперовому, і в електронному вигляді", - пояснила Свириденко.
На її думку, важливо додати прозорості та систематизувати процес, щоб бронювання отримували лише ті, хто справді має на це право. З огляду на це уряд розглядає можливість змінити процедури бронювання, наприклад, надати пріоритетного критерію за заробітною платою.
Як розповіла міністр, є компанії, які при подачі на визнання критично важливими підприємствами вказали середню зарплату по регіону, а потім перейшли на мінімальну. Такі дії вона вважає "маніпуляціями".
"Це сигнал, що варто запровадити пріоритизацію критеріїв і сфокусувати військово-цивільні адміністрації та міністерства, щоб вони приділяли більшу увагу оплаті праці. І щоб ті, хто отримує бронювання, платили всю зарплату офіційно", - наголосила Свириденко.
Бронювання від мобілізації
Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів вирішив провести повторну перевірку підприємств, установ та організацій щодо їх відповідності критеріям для бронювання працівників від мобілізації.
Крім того, Кабмін вирішив поновити зупинену процедуру бронювання. Однак це стосується лише працівників підприємств, заброньованих 31 травня.
Також уряд вирішив провести аудит рішень про надання статусу критично важливих підприємств, ухвалених останні чотири місяці. Він триватиме до 15 листопада. Причина аудиту - аномальне зростання кількості критично важливих підприємств та кількості заброньованих працівників.
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