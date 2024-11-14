Занадто високий, оптимальний чи недостатній: українці змінили думку щодо рівня мобілізації

За останні пів року в Україні стало більше тих, хто оцінює рівень мобілізації як занадто високий. Водночас стало менше тих, хто вважає його недостатнім.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування соціологічної групи " Рейтинг ".

Опитування проводилося соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту (IRI) по всій Україні (крім окупованих територій Криму та Донбасу) у період з 27 вересня по 1 жовтня 2024 року. Всього було опитано 2000 мешканців України віком 18 років і старше. До вибірки не включені громадяни, які наразі перебувають за межами України. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 для кожного показника не перевищує 3,5%.

За даними опитування, у вересні 2024 року вважають, що нинішній рівень мобілізації:

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова в березні 2024 року, 25% респондентів зазначили, що більшість з їхнього оточення намагаються уникати мобілізації, водночас 47% повідомили, що деякі зі знайомих уникають, а деякі готові бути мобілізованими. При цьому 10% заявили, що їхні знайомі здебільшого готові до мобілізації.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у лютому 2024 року 30% респондентів заявили, що рівень мобілізації достатній. Вважали його занадто високим 19%. Відносна більшість українців (36%) оцінювали рівень мобілізації як недостатній.