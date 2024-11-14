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Занадто високий, оптимальний чи недостатній: українці змінили думку щодо рівня мобілізації

Україна, Четвер 14 листопада 2024 08:46
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Занадто високий, оптимальний чи недостатній: українці змінили думку щодо рівня мобілізації Фото: українці оцінили рівень мобілізації (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

За останні пів року в Україні стало більше тих, хто оцінює рівень мобілізації як занадто високий. Водночас стало менше тих, хто вважає його недостатнім.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, у вересні 2024 року вважають, що нинішній рівень мобілізації:

  • занадто високий - 26% (у лютому - 19%),
  • оптимальний - 32% (у лютому - 30%),
  • недостатній - 25% (у лютому - 36%)
  • вагаються з відповіддю - 17% (у лютому - 15%).

Занадто високий, оптимальний чи недостатній: українці змінили думку щодо рівня мобілізації

Опитування проводилося соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту (IRI) по всій Україні (крім окупованих територій Криму та Донбасу) у період з 27 вересня по 1 жовтня 2024 року. Всього було опитано 2000 мешканців України віком 18 років і старше. До вибірки не включені громадяни, які наразі перебувають за межами України. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 для кожного показника не перевищує 3,5%.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова в березні 2024 року, 25% респондентів зазначили, що більшість з їхнього оточення намагаються уникати мобілізації, водночас 47% повідомили, що деякі зі знайомих уникають, а деякі готові бути мобілізованими. При цьому 10% заявили, що їхні знайомі здебільшого готові до мобілізації.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у лютому 2024 року 30% респондентів заявили, що рівень мобілізації достатній. Вважали його занадто високим 19%. Відносна більшість українців (36%) оцінювали рівень мобілізації як недостатній.

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Мобілізація в Україні
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