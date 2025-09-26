Уряд змінив облік корисних копалин України для ресурсної угоди зі США

"Провели тематичний екологічний Кабмін. За результатами маємо низку важливих для нашої європейської інтеграції рішень", - написала вона.

За словами, національна класифікація тепер узгоджена з Рамковою класифікацією ООН.

Рішення дозволить:

зробити галузь прозорішою та зрозумілішою для інвесторів;

підвищити конкурентоздатність української сировини на світовому ринку;

відкрити нові можливості для бізнесу та розвитку економіки.

"Це також важливий крок після підписання Угоди між Україною та США щодо співпраці у сфері корисних копалин", - додала вона.

Як уточнили в Мінекономіки, постанова визначає єдині принципи геолого-економічної оцінки та державного обліку запасів залежно від їх соціально-економічного і промислового значення, рівня геологічної вивченості та готовності родовищ до промислового освоєння.

"Це створює умови для переоцінки стратегічної та критичної сировини за стандартами, зрозумілими для інвесторів, і дозволяє ефективніше готувати об’єкти до аукціонів та угод про розподіл продукції", - йдеться в повідомленні.