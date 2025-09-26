ua en ru
Пт, 26 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Нафтогаз" запропонував кілька проєктів у рамках ресурсної угоди України зі США

Україна, П'ятниця 26 вересня 2025 10:35
UA EN RU
"Нафтогаз" запропонував кілька проєктів у рамках ресурсної угоди України зі США Фото: "Нафтогаз" хоче стати першим у проєктах зі США (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

"Нафтогаз" готує низку проєктів, які можуть стати першими в рамках ресурсної угоди зі США. Їхня мета - підтримка української економіки в умовах війни та збереження стратегічної підтримки з боку Вашингтона.

Про це повідомив глава НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Bloomberg.

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко зазначила, що три з них планують реалізувати до кінця 2026 року за рахунок коштів фонду, створеного спільно зі США.

"Ми хочемо бути серед перших проєктів у цьому пулі", - сказав Корецький.

Угода про ресурси

Як зазначає Bloomberg, Київ і Вашингтон підписали угоду про розподіл прибутку від майбутнього продажу українських мінеральних та енергетичних ресурсів.

Угоду обговорювали кілька місяців, вона викликала побоювання з приводу можливої експлуатації України, але влада вважає її важливою для залучення інвестицій і післявоєнного відновлення.

Обидві сторони інвестують по 75 млн доларів для запуску Інвестиційного фонду відновлення. Його мета - прискорити старт проєктів, підкреслили в Американській корпорації міжнародного фінансування розвитку.

Партнерство із західними компаніями

Корецький зазначив, що "Нафтогаз" готовий використовувати наявні ліцензії та закликав західних партнерів приєднуватися.

Він нагадав, що раніше Shell і Chevron починали проєкти з видобутку сланцевого газу в Україні, але вийшли з них 2014 року після окупації Криму. Наприклад, Олеське родовище на заході України, де мав працювати Chevron, зараз вільне.

"Якщо Chevron або інші компанії, які мають досвід у розробці сланцевого газу, звернуть увагу на цей проєкт, ми будемо дуже раді", - сказав він.

За даними Центру енергетичної безпеки НАТО, Україна володіє одними з найбільших запасів газу в Європі.

Удари Росії та потреба в імпорті

Водночас "Нафтогаз" потерпає від російських атак на об'єкти видобутку та зберігання газу. Руйнування призвели до втрати 42% добового видобутку на початку року, що змушує компанію імпортувати 5,8 млрд кубометрів газу у 2025 році. Це майже половина необхідних 13,2 млрд кубометрів для проходження опалювального сезону.

Близько 10% цих обсягів Україна закуповує у США у вигляді СПГ через польську компанію PKN Orlen. Також ведуться переговори з американськими виробниками про прямі поставки.

"Не можемо просто сидіти і чекати"

Незважаючи на війну, "Нафтогаз" продовжує шукати інвесторів. За словами Корецького, компанія змушена витрачати значні кошти на відновлення об'єктів і підтримання поточного видобутку, але із залученням зарубіжних партнерів може реалізувати більше.

"Є американські та канадські компанії, а також фірми з інших країн, які мають досвід роботи в регіонах із воєнними конфліктами", - підкреслив він. - "Звичайно, це не швидкий процес, але якщо ми його не почнемо, то не отримаємо результату".

Нагадаємо, 1 травня Україна і США підписали угоду про створення американсько-українського інвестиційного фонду.

Найближчим часом до американсько-українського інвестиційного фонду надійдуть перші внески від обох сторін на загальну суму 150 млн доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафтогаз України Сполучені Штати Америки
Новини
Росія вдарила по Україні 154 дронами: є влучання на 9 локаціях
Росія вдарила по Україні 154 дронами: є влучання на 9 локаціях
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"