Кабмин изменил учет полезных ископаемых Украины для ресурсной сделки с США

"Провели тематический экологический Кабмин. По результатам имеем ряд важных для нашей европейской интеграции решений", - написала она.

По словам, национальная классификация теперь согласована с Рамочной классификацией ООН.

Решение позволит:

сделать отрасль более прозрачной и понятной для инвесторов;

повысить конкурентоспособность украинского сырья на мировом рынке;

открыть новые возможности для бизнеса и развития экономики.

"Это также важный шаг после подписания Соглашения между Украиной и США о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых", - добавила она.

Как уточнили в Минэкономики, постановление определяет единые принципы геолого-экономической оценки и государственного учета запасов в зависимости от их социально-экономического и промышленного значения, уровня геологической изученности и готовности месторождений к промышленному освоению.

"Это создает условия для переоценки стратегического и критического сырья по стандартам, понятным для инвесторов, и позволяет эффективнее готовить объекты к аукционам и соглашениям о разделе продукции", - говорится в сообщении