Курс доллара Экономика Авто Tech

Кабмин изменил учет полезных ископаемых Украины для ресурсной сделки с США

Фото: Юлия Свириденко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Правительство Украины обновило систему учета полезных ископаемых, согласовав ее с международными стандартами. Это необходимо для реализации ресурсного соглашения с США.

Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Telegram.

"Провели тематический экологический Кабмин. По результатам имеем ряд важных для нашей европейской интеграции решений", - написала она.

По словам, национальная классификация теперь согласована с Рамочной классификацией ООН.

Решение позволит:

  • сделать отрасль более прозрачной и понятной для инвесторов;
  • повысить конкурентоспособность украинского сырья на мировом рынке;
  • открыть новые возможности для бизнеса и развития экономики.

"Это также важный шаг после подписания Соглашения между Украиной и США о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых", - добавила она.

Как уточнили в Минэкономики, постановление определяет единые принципы геолого-экономической оценки и государственного учета запасов в зависимости от их социально-экономического и промышленного значения, уровня геологической изученности и готовности месторождений к промышленному освоению.

"Это создает условия для переоценки стратегического и критического сырья по стандартам, понятным для инвесторов, и позволяет эффективнее готовить объекты к аукционам и соглашениям о разделе продукции", - говорится в сообщении

Соглашение о недрах Украины

Напомним, 1 мая Украина и США подписали соглашение о создании американско-украинского инвестиционного фонда.

В ближайшее время в американско-украинский инвестиционный фонд поступят первые взносы от обеих сторон на общую сумму 150 млн долларов.

В начале года шли разговоры о добыче "редкоземельных металлов".

Однако, как заявляет "Нафтогаз", в первую очередь начнут реализовывать проекты по добыче нефти и газа.

