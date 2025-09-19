Уряд зменшив видатки на субсидії та пільги у 2025 році

Видатки на субсидії та пільги

У проєкті держбюджету на 2026 на пільги та субсидії передбачена та ж сума - 42,321 млрд гривень.

У січні 2025 року загальна кількість домогосподарств, які отримують пільги та субсидії складала 2,779 млн. З них пільги отримували 1,216 млн на суму 2,052 млрд гривень, субсидії - 1,474 млн на 2,779 млрд гривень.

У проєкті бюджету на 2026 рік прогнозується що кількість отримувачів пільг та субсидій збережеться. Зокрема, пільги будуть отримувати 1,4 млн громадян, субсидії - 1,3 млн осіб.

