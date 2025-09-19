Кабмин сократил расходы на субсидии и льготы в 2025 году

Расходы на субсидии и льготы

В проекте госбюджета на 2026 год на льготы и субсидии предусмотрена та же сумма - 42,321 млрд гривен.

В январе 2025 года общее количество домохозяйств, получающих льготы и субсидии составляла 2,779 млн. Из них льготы получали 1,216 млн на сумму 2,052 млрд гривен, субсидии - 1,474 млн на 2,779 млрд гривен.

В проекте бюджета на 2026 год прогнозируется, что количество получателей льгот и субсидий сохранится. В частности, льготы будут получать 1,4 млн граждан, субсидии - 1,3 млн человек.

