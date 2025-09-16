Уряд визначився з сумою на субсидії та пільги на 2026 рік
Кабінет міністрів вирішив не змінювати бюджетну суму на житлові субсидії на 2026 рік. Проте кількість отримувачів трохи скоротиться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкту бюджету на 2026 рік (№14000).
Проєктом пропонується виділити на виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - 42,321 млрд гривень.
Ці кошти будуть виділені для надання державної підтримки 2,7 млн домогосподарствам.
"Цей обсяг визначено Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України відповідно до очікуваного контингенту одержувачів пільг та житлових субсидій та подальшого вдосконалення діючих механізмів надання населенню житлових субсидій та пільг шляхом посилення адресного підходу до надання підтримки з урахуванням потреб", - йдеться в пояснювальній записці до проєкту.
Таким чином, сума не зміниться в порівнянні з 2025 роком, коли в бюджеті суму на субсидії та пільги урізали до 42,321 млрд гривень. Очікувалося, що ці кошти будуть виділені для надання державної підтримки 2,8 млн домогосподарствам.
Нагадаємо, за даними ПФУ, у січні 2025 року загальна кількість домогосподарств, які отримують пільги та субсидії складала 2,779 млн. З них пільги отримували 1,216 млн на суму 2,052 млрд гривень, субсидії - 1,474 млн на 2,779 млрд гривень.
Українська влада в листі про наміри керівництву МВФ допускає додаткове підвищення комунальних тарифів для населення тільки після закінчення війни.