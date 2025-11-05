Уряд затвердив "зимову підтримку" для українців: хто отримає по 6500 гривень

"Програма розрахована на людей, які потребують найбільшої підтримки: діти-сироти, діти під опікою, діти з інвалідністю в прийомних сім’ях, діти-ВПО, ВПО з інвалідністю, самотні пенсіонери", - написала Свириденко.

За її словами, кошти будуть нараховуватися в автоматичному режимі - через Пенсійний фонд України. Програма стартує на початку грудня та охопить понад 660 тисяч людей.

Витратити кошти, отримані за програмою, можна буде на визначений список товарів. Зокрема в нього входять ліки, одяг та взуття.