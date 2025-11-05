Уряд затвердив "зимову підтримку" для українців: хто отримає по 6500 гривень

Кабінет міністрів України затвердив виплату одноразової грошової допомоги у 6500 гривень для вразливих категорій населення. Виплати будуть здійснювати в рамках "Зимової підтримки" для українців.
Як повідомляє РБК-Україна, про це написала прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.
"Програма розрахована на людей, які потребують найбільшої підтримки: діти-сироти, діти під опікою, діти з інвалідністю в прийомних сім’ях, діти-ВПО, ВПО з інвалідністю, самотні пенсіонери", - написала Свириденко.
За її словами, кошти будуть нараховуватися в автоматичному режимі - через Пенсійний фонд України. Програма стартує на початку грудня та охопить понад 660 тисяч людей.
Витратити кошти, отримані за програмою, можна буде на визначений список товарів. Зокрема в нього входять ліки, одяг та взуття.
Ще 1 листопада президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати комплексну програму "зимової підтримки" для населення за зразком тої, що діяла у 2024 році. Програма повинна запрацювати вже в грудні цього року.
Після цього міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін повідомив, що будуть виплати двох типів. Більшість українців отримає виплату в розмірі 1000 гривень: їх роздаватимуть усім, хто звернеться за підтримкою до держави. Заяви від таких людей прийматимуть з листопада.
Окремо роздадуть виплати для вразливих категорій населення. Виплата складе 6500 гривень, вона буде автоматично нараховуватися на рахунки, або видаватися через "Дію".
