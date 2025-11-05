RU

Общество Образование Деньги Изменения

Кабмин утвердил "зимнюю поддержку" для украинцев: кто получит по 6500 гривен

Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (Офис президента Украины)
Автор: Антон Корж

Кабинет министров Украины утвердил выплату единовременной денежной помощи в 6500 гривен для уязвимых категорий населения. Выплаты будут осуществлять в рамках "Зимней поддержки" для украинцев.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Программа рассчитана на людей, которые нуждаются в наибольшей поддержке: дети-сироты, дети под опекой, дети с инвалидностью в приемных семьях, дети-ВПЛ, ВПЛ с инвалидностью, одинокие пенсионеры", - написала Свириденко.

По ее словам, средства будут начисляться в автоматическом режиме - через Пенсионный фонд Украины. Программа стартует в начале декабря и охватит более 660 тысяч человек.

Потратить средства, полученные по программе, можно будет на определенный список товаров. В частности в него входят лекарства, одежда и обувь.

Фото: Кабинет министров Украины

 

"Зимняя поддержка": что известно

Еще 1 ноября президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить комплексную программу "зимней поддержки" для населения по образцу той, что действовала в 2024 году. Программа должна заработать уже в декабре этого года.

После этого министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин сообщил, что будут выплаты двух типов. Большинство украинцев получит выплату в размере 1000 гривен: их будут раздавать всем, кто обратится за поддержкой к государству. Заявления от таких людей будут принимать с ноября.

Отдельно раздадут выплаты для уязвимых категорий населения. Выплата составит 6500 гривен, она будет автоматически начисляться на счета, или выдаваться через "Дію".

Больше обо всех нюансах и подробностях "Зимней поддержки 2025" - в материале РБК-Украина.

