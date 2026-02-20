Уряд запровадив оренду держмайна для ВПО за 1 гривню: як це працюватиме

Уряд запроваджує пільгові умови оренди державного та комунального майна для розміщення ВПО. Новий механізм дозволить громадам та благодійникам швидше облаштовувати прихистки у вільних гуртожитках та санаторіях.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Юлії Свириденко у Telegram.
Головне
Урядова постанова виділяє три ключові категорії отримувачів пільг:
Раніше процедура передачі майна була тривалою через необхідність проведення конкурсів та ринкову оцінку вартості. Тепер громади можуть за лічені дні перетворити законсервовані тренувальні бази чи адмінбудівлі на повноцінні шелтери - центри прихистку.
Це дозволить розвантажити приватний сектор та забезпечити людей безкоштовним житлом у безпечніших регіонах.
Нагадаємо, що днями уряд оголосив запуск пілотного проекту, у рамках якого порожні державні будівлі та закинуті гуртожитки перероблять на квартири для переселенців. Такі об’єкти уже шукають у Полтавській, Київській та Івано-Франківській областях, щоб відремонтувати їх і заселити ВПО.
Читайте також про те, що уряд розширив житлові пільги для ветеранів. Тепер на покриття витрат з оренди можуть претендувати захисники з ТОТ, ветерани-ВПО та звільнені з полону військові.