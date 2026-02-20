RU

Общество Образование Деньги Изменения

Правительство ввело аренду госимущества для ВПЛ за 1 гривну: как это будет работать

Льготы будут действовать в течение военного положения и еще полгода после его завершения (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Правительство вводит льготные условия аренды государственного и коммунального имущества для размещения ВПО. Новый механизм позволит громадам и благотворителям быстрее обустраивать приюты в свободных общежитиях и санаториях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко в Telegram.

Читайте также: Компенсация за покупку жилья для ВПЛ: кто может получить деньги

Главное

  • Символическая плата: Государственные учреждения и госкомпании могут передавать имущество для ВПЛ за 1 гривну в год.
  • Льготы для волонтеров: Благотворительные организации получают скидку 99,9% от расчетной арендной ставки.
  • Без бюрократии: Социальные и медицинские учреждения смогут арендовать объекты под жилье без проведения аукционов.
  • Сроки: Льготы будут действовать в течение военного положения и еще 6 месяцев после его завершения.

Льготная аренда: кто и на каких условиях может получить имущество

Правительственное постановление выделяет три ключевые категории получателей льгот:

  • Общественные и благотворительные организации: для них ставка составит всего 0,01 от стандартной стоимости аренды, если помещение будет использоваться исключительно для проживания переселенцев.
  • Бюджетные учреждения: школы, больницы, спортивные базы и учреждения культуры смогут арендовать имущество для ВПЛ без аукциона за 1 гривну в год.
  • Госкомпании (доля государства 50%+): они получили право передавать свои профилактории или общежития для нужд ВПЛ по аналогичной ставке - 1 гривна в год.

Почему это важно

Ранее процедура передачи имущества была длительной из-за необходимости проведения конкурсов и рыночной оценки стоимости. Теперь громады могут за считанные дни превратить законсервированные тренировочные базы или админздания в полноценные шелтеры - центры убежища.

Это позволит разгрузить частный сектор и обеспечить людей бесплатным жильем в более безопасных регионах.

Напомним, что на днях правительство объявило запуск пилотного проекта, в рамках которого пустые государственные здания и заброшенные общежития переделают в квартиры для переселенцев. Такие объекты уже ищут в Полтавской, Киевской и Ивано-Франковской областях, чтобы отремонтировать их и заселить ВПЛ.

Читайте также о том, что правительство расширило жилищные льготы для ветеранов. Теперь на покрытие расходов по аренде могут претендовать защитники с ВОТ, ветераны-ВПЛ и освобожденные из плена военные.

ЖильеВнутренне перемещенные лицаАренда недвижимости