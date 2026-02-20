Правительство ввело аренду госимущества для ВПЛ за 1 гривну: как это будет работать

Главное

Льготная аренда: кто и на каких условиях может получить имущество

Правительственное постановление выделяет три ключевые категории получателей льгот:

Общественные и благотворительные организации: для них ставка составит всего 0,01 от стандартной стоимости аренды, если помещение будет использоваться исключительно для проживания переселенцев.

для них ставка составит всего от стандартной стоимости аренды, если помещение будет использоваться исключительно для проживания переселенцев. Бюджетные учреждения: школы, больницы, спортивные базы и учреждения культуры смогут арендовать имущество для ВПЛ без аукциона за 1 гривну в год .

школы, больницы, спортивные базы и учреждения культуры смогут арендовать имущество для ВПЛ без аукциона за . Госкомпании (доля государства 50%+): они получили право передавать свои профилактории или общежития для нужд ВПЛ по аналогичной ставке - 1 гривна в год.

Почему это важно

Ранее процедура передачи имущества была длительной из-за необходимости проведения конкурсов и рыночной оценки стоимости. Теперь громады могут за считанные дни превратить законсервированные тренировочные базы или админздания в полноценные шелтеры - центры убежища.

Это позволит разгрузить частный сектор и обеспечить людей бесплатным жильем в более безопасных регионах.