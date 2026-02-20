Правительство ввело аренду госимущества для ВПЛ за 1 гривну: как это будет работать

Правительство вводит льготные условия аренды государственного и коммунального имущества для размещения ВПО. Новый механизм позволит громадам и благотворителям быстрее обустраивать приюты в свободных общежитиях и санаториях.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко в Telegram.
Главное
Правительственное постановление выделяет три ключевые категории получателей льгот:
Ранее процедура передачи имущества была длительной из-за необходимости проведения конкурсов и рыночной оценки стоимости. Теперь громады могут за считанные дни превратить законсервированные тренировочные базы или админздания в полноценные шелтеры - центры убежища.
Это позволит разгрузить частный сектор и обеспечить людей бесплатным жильем в более безопасных регионах.
Напомним, что на днях правительство объявило запуск пилотного проекта, в рамках которого пустые государственные здания и заброшенные общежития переделают в квартиры для переселенцев. Такие объекты уже ищут в Полтавской, Киевской и Ивано-Франковской областях, чтобы отремонтировать их и заселить ВПЛ.
Напомним, что на днях правительство объявило запуск пилотного проекта, в рамках которого пустые государственные здания и заброшенные общежития переделают в квартиры для переселенцев. Такие объекты уже ищут в Полтавской, Киевской и Ивано-Франковской областях, чтобы отремонтировать их и заселить ВПЛ.