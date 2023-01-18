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В "уряд" Запорізької області призначають росіян, аби грабувати регіон, - Федоров

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Україна, Середа 18 січня 2023 22:23
В "уряд" Запорізької області призначають росіян, аби грабувати регіон, - Федоров Фото: Мелітопольський міський голова Іван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

На керівні посади в окупаційному "уряді" Запорізької області призначають росіян, щоб контролювати грабунок території та наглядати за місцевими зрадниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Колаборанти, які ішли на співпрацю з загарбниками та мріяли про владу, прорахувалися", - йдеться у повідомленні.

Федоров зазначив, що "міністерством ЖКГ" керує власниця фірми, через яку відмивали гроші в Севастополі, туризмом - людина, яка розвалила туристичний об'єкт в Євпаторії.

"А тепер гауляйтеру Балицькому, який так мріяв про владу, призначили заступника, а фактично контролера - російського політтехнолога та учасника секс-скандалу. Хочуть, щоб він дурив мешканців окупованих територій під час фейкових "виборів", які окупанти даремно мріють провести восени", - додав мер Мелітополя.

Федоров додав, що місцевих колаборантів використовують для виконання брудної роботи. Проте за його словами, більшість жителів окупованих територій не ідуть на співпрацю з РФ.

Нагадаємо, що російські окупанти так й не відкрили виїзд з тимчасово окупованого Мелітополя до підконтрольного Україні Запоріжжя. Містяни, яких депортують - безслідно зникають у Василівці.

Окупанти Мелітополя вигадали надскладні умови, щоб аграрії були змушені за безцінь здавати зерно гауляйтеру окупованої частини Запорізької області Євгену Балицькому.

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