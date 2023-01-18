ua ru
Ср, 18 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни закрили виїзд до Запоріжжя, місцеві зникають після депортації, - Федоров

Новость на русском →
Середа 18 січня 2023 12:59
Росіяни закрили виїзд до Запоріжжя, місцеві зникають після депортації, - Федоров Фото: росіяни закрили виїзд до Запоріжжя, місцеві зникають після депортації (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти так й не відкрили виїзд з тимчасово окупованого Мелітополя до підконтрольного Україні Запоріжжя. Містяни, яких депортують - безслідно зникають у Василівці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Мелітополя Михайла Федорова.

За словами Федорова, ще 15 грудня російські нікчеми закрили єдиний виїзд з Мелітополя через Василівку в сторону Запоріжжя. Тоді ж вони заявили про "новорічні" канікули, які триватимуть до 15 січня. Однак вже через місяць виїзд досі закрито.

"Натомість рашисти зробили жест небаченої щедрості: дозволили дітям, жінкам і людям похилого віку проходити 10 км "дороги життя" пішки. Але і тут є нюанси. Українці, депортовані рашистами з окупації в бік Запоріжжя, безслідно зникають", - пише міський голова.

Депортованих містян виганяють з домівок без речей й змушують діставатися "сірої зони" пішки, а у своїх ЗМІ розповідають про депортацію "диверсантів".

"Проте люди не доходять до переправи, де на них чекає українська сторона. Куди насправді відправляють українців залишається невідомим", - пише Федоров.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Федорова, в Запорізькій області росіяни вдались до "донецького сценарію" - окупанти обстрілюють цивільні місця, аби звинуватити у цьому ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя Мелітополь Війна в Україні
NEWS
Трагедія у Броварах. В авіакатастрофі загинув Монастирський, десятки жертв: всі подробиці
Трагедія у Броварах. В авіакатастрофі загинув Монастирський, десятки жертв: всі подробиці
DAILY
Газовий шантаж Росії провалився. Які ризики залишаються перед Україною та ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Газовий шантаж Росії провалився. Які ризики залишаються перед Україною та ЄС