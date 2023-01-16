ua ru
Пн, 16 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Для аграріїв Мелітополя вигадали умови, аби вони за безцінь здавали зерно гауляйтеру РФ

Новость на русском →
Мелітополь, Понеділок 16 січня 2023 16:18
Для аграріїв Мелітополя вигадали умови, аби вони за безцінь здавали зерно гауляйтеру РФ Фото: Для аграріїв Мелітополя вигадали умови, аби вони за безцінь здавали зерно гауляйтеру РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Окупанти Мелітополя вигадали надскладні умови, щоб аграрії були змушені за безцінь здавати зерно гауляйтеру окупованої частини Запорізької області Євгену Балицькому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

Мер зазначив, що з перших місяців окупації загарбники роблять все, щоб збагатитись за рахунок українських аграріїв. Вони вже "націоналізували" і вивезли з України в Росію сотні тисяч тонн зерна. Також вони закрили можливість вивозити врожай на підконтрольну Україні територію і вільно обирати покупця. Окупанти створили зернову компанію під контролем Балицького і його московських кураторів, яка купує зерно за безцінь.

"У серпні зобов’язали фермерів отримати в окупаційній "адміністрації" перепустки для перевезення врожаю. Тепер створюють додаткові перешкоди", - заявив Федоров.

За його словами, термін дії перепусток закінчується 20 січня. Щоб отримати нову, треба пройти документальне пекло, а саме зібрати довгий перелік довідок, договорів і навіть написати пояснювальну записку.

"Тож фермери змушені або пройти 8 кіл пекла під ковпаком окупаційної влади, щоб мати можливість продавати врожай один одному. Або віддати зерно за безцінь підприємству гауляйтера Балицького", - додав мер міста.

Нагадаємо, що окупанти знесли пам'ятник Тарасу Шевченку у центрі Мелітополя (Запорізька область). Загарбники зробили це вночі, аби уникнути спротиву населення.

Окупанти й надалі займаються мародерством і тероризують мирних мешканців на тимчасово окупованих територіях України.

На окупованій частині Запорізької області фіксують велику кількість загиблих росіян, а морг Мелітополя переповнений тілами загарбників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Мелітополь Запорожская область Війна в Україні
NEWS
Карта війни в Україні на 16 січня: британська розвідка оновила дані
Карта війни в Україні на 16 січня: британська розвідка оновила дані
DAILY
Закарпаття 24/7. Як живе єдиний регіон України, де немає комендантської години
Марія Бунякінаспеціально для РБК-Україна Закарпаття 24/7. Як живе єдиний регіон України, де немає комендантської години