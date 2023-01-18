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В "правительство" Запорожской области назначают россиян, чтобы грабить регион, - Федоров

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Украина, Среда 18 января 2023 22:23
В "правительство" Запорожской области назначают россиян, чтобы грабить регион, - Федоров Фото: Мелитопольский городской голова Иван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

На руководящие должности в оккупационном "правительстве" Запорожской области назначают россиян, чтобы контролировать грабеж территории и наблюдать за местными предателями.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Колаборанты, которые шли на сотрудничество с захватчиками и мечтали о власти, просчитались", - говорится в сообщении.

Федоров отметил, что "министерством ЖКХ" руководит владелица фирмы, через которую отмывали деньги в Севастополе, туризмом - человек, разваливший туристический объект в Евпатории.

"А теперь гауляйтеру Балицкому, так мечтавшему о власти, назначили заместителя, а фактически контролера - российского политтехнолога и участника секс-скандала. Хотят, чтобы он обманывал жителей оккупированных территорий во время фейковых "выборов", которые оккупанты зря мечтают провести осенью – добавил мэр Мелитополя.

Федоров добавил, что местные коллаборанты используют для выполнения грязной работы. Однако, по его словам, большинство жителей оккупированных территорий не идут на сотрудничество с РФ.

Напомним, что российские оккупанты так и не открыли выезд из временно оккупированного Мелитополя в подконтрольный Украине Запорожье. Депортируемые горожане бесследно исчезают в Васильевке.

Оккупанты Мелитополя придумали сверхсложные условия, чтобы аграрии были вынуждены за бесценок сдавать зерно гауляйтеру оккупированной части Запорожской области Евгению Балицкому.

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