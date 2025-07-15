Пенсії в Україні зросли більш ніж на 10%: скільки платять у середині 2025 року

Планова індексація пенсій у березні призвела до підвищення виплат. Середній розмір в Україні на 1 липня сягнув 6 410,17 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України (ПФУ ).

Порівняно з розміром пенсій рік тому (у липні 2024 року) пенсії зросли на 10,2%. При цьому споживчі ціни в червні 2025 року були на 14,3% вищими, ніж рік тому. Таким чином, реальна пенсія скоротилася приблизно на 4%.

За даними ПФУ, середня пенсія з початку 2025 року зросла на 621,12 гривень або на 10,7%.

Підвищення пенсій

Як заявила перший заступник міністра соціальної політики Дар'я Марчак, основне підвищення пенсій українцям у 2025 році вже відбулося. Це була індексація. До кінця року підвищень не планується.

"З нормативної законодавчої точки зору не передбачено її проведення декількох індексацій протягом року", - сказала вона.

Нагадаємо, щорічна індексація пенсій в Україні відбувається 1 березня. Вона враховує рівень інфляції, а також зростання зарплати за останні три роки. По суті, це головний механізм підвищення пенсій. Цього року індексація пройшла з коефіцієнтом 1,115, що призвело до підвищення виплат на 9,5%.

Але стрибок інфляції призвів до того, що реальні доходи пенсіонерів уже близько року знижуються.

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