ua en ru
Пн, 15 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Правительство запланировало индексацию пенсий в 2026 году

Украина, Понедельник 15 сентября 2025 19:41
UA EN RU
Правительство запланировало индексацию пенсий в 2026 году Фото: пенсии индексируют с 1 марта следующего года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины подтвердил планы ежегодной индексации пенсий с учетом роста цен. Она пройдет с 1 марта 2026 года.

Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Telegram.

По ее словам, в проекте государственного бюджета, предусмотрено на пенсионное обеспечение 1 трлн 27 млрд грн (+123,4 млрд грн до 2025 года).

"Предусмотрена индексация пенсий", - написала она.

Как уточнили в пресс-службе Минфина, в проекте бюджета предусмотрена сумма 251,3 млрд гривен на трансферт Пенсионному фонду.

"Своевременные пенсии для 10,3 млн пенсионеров, индексация с 1 марта 2026 года", - написали в Минфине.

Индексация пенсий

Фактически единственным механизмом повышения пенсий в Украине является индексация на уровень инфляции с учетом роста зарплат. В этом году индексация прошла с коэффициентом 1,115, что привело к повышению выплат на 9,5%.

Однако скачок инфляции уже привел к тому, что реальные доходы пенсионеров в Украине начали снижаться с середины 2024 года.

Если средняя пенсия по состоянию на 1 июля 2025 года выросла на 10,2% до 6 410 гривен, то инфляция за год составила 14,3%. Таким образом, реальная пенсия сократилась примерно на 4%.

Украинские власти в последнем меморандуме с МВФ за июнь подтвердили, что единственным механизмом повышения пенсий будет их индексация.

Коэффициент индексации станет известен в феврале.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсии в Украине Пенсия в Украине Госбюджет
Новости
Стал ли выезд мужчин 18-22 лет за границу массовым: что говорят в ГПСУ
Стал ли выезд мужчин 18-22 лет за границу массовым: что говорят в ГПСУ
Аналитика
Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"