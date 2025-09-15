Правительство запланировало индексацию пенсий в 2026 году
Кабинет министров Украины подтвердил планы ежегодной индексации пенсий с учетом роста цен. Она пройдет с 1 марта 2026 года.
Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Telegram.
По ее словам, в проекте государственного бюджета, предусмотрено на пенсионное обеспечение 1 трлн 27 млрд грн (+123,4 млрд грн до 2025 года).
"Предусмотрена индексация пенсий", - написала она.
Как уточнили в пресс-службе Минфина, в проекте бюджета предусмотрена сумма 251,3 млрд гривен на трансферт Пенсионному фонду.
"Своевременные пенсии для 10,3 млн пенсионеров, индексация с 1 марта 2026 года", - написали в Минфине.
Индексация пенсий
Фактически единственным механизмом повышения пенсий в Украине является индексация на уровень инфляции с учетом роста зарплат. В этом году индексация прошла с коэффициентом 1,115, что привело к повышению выплат на 9,5%.
Однако скачок инфляции уже привел к тому, что реальные доходы пенсионеров в Украине начали снижаться с середины 2024 года.
Если средняя пенсия по состоянию на 1 июля 2025 года выросла на 10,2% до 6 410 гривен, то инфляция за год составила 14,3%. Таким образом, реальная пенсия сократилась примерно на 4%.
Украинские власти в последнем меморандуме с МВФ за июнь подтвердили, что единственным механизмом повышения пенсий будет их индексация.
Коэффициент индексации станет известен в феврале.