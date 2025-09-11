Уряд встановив нові розміри надбавок вчителям в Україні

За її словами, щорічна грошова винагорода за сумлінну працю тепер має виплачуватися усім педагогам у розмірі до одного посадового окладу. Наразі ця сума складає 3195 гривень. Крім того, унормовано право місцевих органів влади встановлювати додаткові види та розміри доплат.

Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, також внесено зміни до порядку виплати надбавок за вислугу років. До стажу педагогічної роботи тепер зараховуватимуться періоди роботи на низці посад, які раніше були виключені з переліку. Це дозволить більше працівникам отримувати відповідні надбавки.

Окремо уряд унормував питання доплат за інклюзивне навчання. Вихователям-методистам у дитсадках, де створено три і більше інклюзивних груп, передбачена доплата у розмірі 20% посадового окладу. Також заклади освіти та їхні засновники можуть встановлювати додаткові надбавки за рахунок власних надходжень.