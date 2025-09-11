Кабмин установил новые размеры надбавок учителям в Украине

По ее словам, ежегодное денежное вознаграждение за добросовестный труд теперь должно выплачиваться всем педагогам в размере до одного должностного оклада. Сейчас эта сумма составляет 3195 гривен. Кроме того, нормировано право местных органов власти устанавливать дополнительные виды и размеры доплат.

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, также внесены изменения в порядок выплаты надбавок за выслугу лет. В стаж педагогической работы теперь будут засчитываться периоды работы на ряде должностей, которые ранее были исключены из перечня. Это позволит большему количеству работников получать соответствующие надбавки.

Отдельно правительство унормировало вопрос доплат за инклюзивное обучение. Воспитателям-методистам в детсадах, где создано три и более инклюзивных групп, предусмотрена доплата в размере 20% должностного оклада. Также учебные заведения и их учредители могут устанавливать дополнительные надбавки за счет собственных поступлений.