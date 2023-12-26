Уряд вніс до Ради законопроєкт про посилення відповідальності за військові правопорушення

Кабінет міністрів вніс до Верховної ради законопроєкт про внесення змін до кодексу України про адміністративні правопорушення та кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за військові правопорушення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний проєкт закону.
У пояснювальній записці зазначається, що законопроєкт розроблено у зв'язку з необхідністю удосконалення організаційно-правових засад комплектування Збройних Сил України та посилення відповідальності за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.
Пропонується, зокрема:
Уряд і Міноборони працюють над змінами щодо правил мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.
Серед ініціатив, які лунали від Міноборони - це можливість розсилати військовозобов'язаним електронні сповіщення для запрошення у військкомати. Зокрема й тим, хто перебуває за кордоном.
Президент Володимир Зеленський під час своєї нещодавньої прес-конференції поділився, що Генштаб звернувся з запитом щодо мобілізації додаткових 450-500 тисяч українців.
Зокрема, вже відомо, хто з українців матиме право на відстрочку згідно з новим законопроєктом щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби, який Камбін вніс до Верховної ради України.
Також згідно з текстом нового законопроєкту, уряд, серед іншого, пропонує надсилати повістки через електронний кабінет призовника.
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