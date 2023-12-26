Правительство внесло в Раду законопроект об усилении ответственности за военные правонарушения

В пояснительной записке отмечается, что законопроект разработан в связи с необходимостью усовершенствования организационно-правовых основ комплектования Вооруженных Сил Украины и усиления ответственности за нарушение правил военного учета и законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовки и мобилизации.

Предлагается, в частности:

увеличение штрафов за нарушение правил военного учета и законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовки и мобилизации;

введение механизма, по которому не составляется протокол в случае совершения в особый период административных правонарушений, рассмотрение которых отнесено к территориальным центрам комплектования и социальной поддержки, если лицо не появляется без уважительных причин или без уведомления причин не прибытия по вызову территориальных центров комплектования и социальной поддержки, являясь должным образом уведомленной о дате, времени и месте вызова, и при наличии у территориальных центров комплектования и социальной поддержки подтверждающей информации о получении лицом вызова;

введение возможности задерживать в особый период лиц, нарушивших законодательство об обороне, воинской обязанности и военной службе, правила военного учета, мобилизационную подготовку и мобилизацию, на срок до трех часов для составления протокола, а в необходимых случаях для установления личности и/или выяснение обстоятельств правонарушения - до трех суток;

дополнение состава уголовного правонарушения - уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период - признаком "в том числе отказ от прохождения медицинского осмотра".

Изменения в процессе мобилизации Украины

Правительство и Минобороны работают над изменениями правил мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

Среди инициатив, звучавших от Минобороны - это возможность рассылать военнообязанным электронные уведомления для приглашения в военкоматы. В том числе и тем, кто находится за границей.

Президент Владимир Зеленский во время своей недавней пресс-конференции поделился, что Генштаб обратился с запросом по мобилизации дополнительных 450-500 тысяч украинцев.

В частности, уже известно, кто из украинцев будет иметь право на отсрочку согласно новому законопроекту по мобилизации, военному учету и прохождению военной службы, который Камбин внес в Верховную Раду Украины.

Также согласно тексту нового законопроекта правительство, среди прочего, предлагает присылать повестки через электронный кабинет призывника.