Правительство внесло в Раду законопроект об усилении ответственности за военные правонарушения

Кабинет министров внес в Верховную раду законопроект о внесении изменений в кодекс Украины об административных правонарушениях и уголовном кодексе об усилении ответственности за военные правонарушения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий проект закона.
В пояснительной записке отмечается, что законопроект разработан в связи с необходимостью усовершенствования организационно-правовых основ комплектования Вооруженных Сил Украины и усиления ответственности за нарушение правил военного учета и законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовки и мобилизации.
Предлагается, в частности:
Правительство и Минобороны работают над изменениями правил мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.
Среди инициатив, звучавших от Минобороны - это возможность рассылать военнообязанным электронные уведомления для приглашения в военкоматы. В том числе и тем, кто находится за границей.
Президент Владимир Зеленский во время своей недавней пресс-конференции поделился, что Генштаб обратился с запросом по мобилизации дополнительных 450-500 тысяч украинцев.
В частности, уже известно, кто из украинцев будет иметь право на отсрочку согласно новому законопроекту по мобилизации, военному учету и прохождению военной службы, который Камбин внес в Верховную Раду Украины.
Также согласно тексту нового законопроекта правительство, среди прочего, предлагает присылать повестки через электронный кабинет призывника.
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