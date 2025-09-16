Уряд визначився з сумою на субсидії та пільги на 2026 рік

Проєктом пропонується виділити на виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - 42,321 млрд гривень.

Ці кошти будуть виділені для надання державної підтримки 2,7 млн домогосподарствам.

"Цей обсяг визначено Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України відповідно до очікуваного контингенту одержувачів пільг та житлових субсидій та подальшого вдосконалення діючих механізмів надання населенню житлових субсидій та пільг шляхом посилення адресного підходу до надання підтримки з урахуванням потреб", - йдеться в пояснювальній записці до проєкту.

Таким чином, сума не зміниться в порівнянні з 2025 роком, коли в бюджеті суму на субсидії та пільги урізали до 42,321 млрд гривень. Очікувалося, що ці кошти будуть виділені для надання державної підтримки 2,8 млн домогосподарствам.