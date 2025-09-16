Правительство определилось с суммой на субсидии и льготы на 2026 год

Кабинет министров решил не менять бюджетную сумму на жилищные субсидии на 2026 год. Однако количество получателей немного сократится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект бюджета на 2026 год (№14000).
Проектом предлагается выделить на выплату жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа - 42,321 млрд гривен.
Эти средства будут выделены для предоставления государственной поддержки 2,7 млн домохозяйств.
"Этот объем определен Министерством социальной политики, семьи и единства Украины в соответствии с ожидаемым контингентом получателей льгот и жилищных субсидий и дальнейшего совершенствования действующих механизмов предоставления населению жилищных субсидий и льгот путем усиления адресного подхода к оказанию поддержки с учетом потребностей", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Таким образом, сумма не изменится по сравнению с 2025 годом, когда в бюджете сумму на субсидии и льготы урезали до 42,321 млрд гривен. Ожидалось, что эти средства будут выделены для предоставления государственной поддержки 2,8 млн домохозяйств.
Напомним, по данным ПФУ, в январе 2025 года общее количество домохозяйств, получающих льготы и субсидии составляла 2,779 млн. Из них льготы получали 1,216 млн на сумму 2,052 млрд гривен, субсидии - 1,474 млн на 2,779 млрд гривен.
Украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ допускают дополнительное повышение коммунальных тарифов для населения только после окончания войны.