Уряд визначився з розміром мінімальної зарплати у 2026 році

"Мінімальна заробітна плата з 1 січня 2026 року планується 8 647 гривень", - написав він.

Текст документа поки що не оприлюднений. Але раніше Мінфін в листі повідомляв про плани підняти мінімальну зарплату саме до цієї суми.

Мінфін готував проєкт бюджету на 2026 рік за сценарієм 2, який передбачає більш тривалі строки військових дій із відповідними наслідками для економіки.

У листі також повідомлялося, що розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки зросте з 1 січня 2026 року - 3 470 гривень. Зараз він становить 3 195 гривень.