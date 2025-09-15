RU

Экономика

Правительство определилось с размером минимальной зарплаты в 2026 году

Фото: минимальная зарплата вырастет до 8647 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины в проекте госбюджета на 2026 год заложил повышение минимальной заработной платы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию члена финансового комитета Рады Ярослава Железняка в Telegram.

"Минимальная заработная плата с 1 января 2026 года планируется 8 647 гривен", - написал он.

Текст документа пока что не обнародован. Но ранее Минфин в письме сообщал о планах поднять минимальную зарплату именно до этой суммы.

Минфин готовил проект бюджета на 2026 год по сценарию 2, который предусматривает более длительные сроки военных действий с соответствующими последствиями для экономики.

В письме также сообщалось, что размер должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки вырастет с 1 января 2026 года - 3 470 гривен. Сейчас он составляет 3 195 гривен.

 

Минимальная зарплата

Напомним, минимальная зарплата в Украине выросла с 1 апреля 2024 года до 8000 гривен. После этого она не повышалась.

Размер Единого социального взноса (22%) рассчитывается от минимальной зарплаты. В основном это касается ФОПов, а также предприятий, где работникам платят минимальную зарплату (часто для "оптимизации" налогообложения).

От минимальной зарплаты зависят должностные оклады (тарифные ставки) работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы. После повышения минималки пропорционально растут и зарплаты бюджетников. В правительстве следят за тем, чтобы оклад работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки составлял 44,5% от минимальной зарплаты.

Рост минимальной зарплаты является основанием для перерасчета минимального размера пенсий по возрасту неработающим гражданам, которые достигли 65 лет и старше и имеют страховой стаж: мужчины не менее 35 лет, женщины - не менее 30 лет.

Минимальная зарплатаГосбюджет