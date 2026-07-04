Уряд визначив місце для Національного пантеону

Український національний пантеон матиме локацію в центрі Києва. Уряд визначив для нього територію Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український інститут національної пам'яті .

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою визначив місце для Українського національного пантеону.

Постанову розробив Український інститут національної пам'яті. Документ передбачає підготовку концепції та структури Пантеону, визначення форм меморіалізації, а також проведення експертних і публічних обговорень.

УІНП разом із Міністерством закордонних справ має провести верифікацію борців за незалежність України та інших осіб, які відіграли важливу роль у формуванні національної свідомості й ідентичності українців. Йдеться також про людей і членів їхніх сімей, похованих за межами України, яких можуть перепоховати на території Пантеону.

Міністерство культури має визначити конкретне місце для Пантеону в межах заповідника. Під час цього враховуватимуть обмеження щодо використання земельних ділянок, вимоги охорони культурної спадщини та міжнародні зобов'язання України.

Крім того, Мінкульт має організувати архітектурний конкурс на найкращий проєкт Пантеону. До його проведення планують залучити представників органів влади, місцевого самоврядування, громадськості, міжнародних організацій, релігійних об'єднань, а також архітекторів, істориків і мистецтвознавців.

Створення, облаштування, утримання та роботу Пантеону фінансуватимуть із державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.