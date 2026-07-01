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Рада підтримала заснування Українського національного пантеону

13:44 01.07.2026 Ср
1 хв
Попереду - найважливіший етап
aimg Юлія Капітонова
Рада підтримала заснування Українського національного пантеону Фото: У ВРУ погодили заснування Українського національного пантеону (Getty Images)
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1 липня Верховна Рада України в цілому ухвалила закон, який передбачає заснування Українського національного пантеону. Залишилося ще кілька важливих кроків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ВРУ.

Парламент ухвалив закон №15360, який передбачає створення Українського національного пантеону. За відповідне рішення проголосували 287 народних депутатів.

Пантеон повинен стати загальнонаціональним місцем пам'яті для вшанування видатних українців.

Закон також визначає правила його створення та функціонування, зокрема порядок проведення конкурсів, призначення управителя й процедуру ухвалення рішень щодо вшанування.

Окрім того, він встановлює підстави, за яких таке вшанування не проводитиметься.

Варто зазначити: закон ще має підписати президент України Володимир Зеленський. Після цього його офіційно опублікують, і він набере чинності у визначені документом строки.

Раніше РБК-України повідомляло, що саме Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкт про "Український національний пантеон".

А очільник ОПУ Кирило Буданов одразу пояснив, яка головна мета цього рішення.

До речі, команда лідера Польщі Кароля Навроцького вже розгледіла "ескалацію" у рішенні Зеленського щодо Пантеону.

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