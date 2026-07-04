Правительство определило место для Национального пантеона

Украинский национальный пантеон будет иметь локацию в центре Киева. Правительство определило для него территорию Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский институт национальной памяти .

Кабинет министров принял постановление, которым определил место для Украинского национального пантеона.

Постановление разработал украинский институт национальной памяти. Документ предусматривает подготовку концепции и структуры пантеона, определение форм мемориализации, а также проведение экспертных и публичных обсуждений.

УИНП вместе с Министерством иностранных дел должен провести верификацию борцов за независимость Украины и других лиц, сыгравших важную роль в формировании национального сознания и идентичности украинцев. Речь идет также о людях и членах их семей, захороненных за пределами Украины, которых могут перезахоронить на территории Пантеона.

Министерство культуры должно определить конкретное место для Пантеона внутри заповедника. Во время этого будут учитываться ограничения использования земельных участков, требования охраны культурного наследия и международные обязательства Украины.

Кроме того, Минкульт должен организовать архитектурный конкурс на лучший проект Пантеона. К его проведению планируется привлечь представителей органов власти, местного самоуправления, общественности, международных организаций, религиозных объединений, а также архитекторов, историков и искусствоведов.

Создание, обустройство, содержание и работу Пантеона будут финансироваться из государственного бюджета и других источников, не запрещенных законодательством.