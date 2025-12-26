Кабмін виділив додаткові 3,1 млрд гривень на оборону

"Спрямовуємо 3,1 млрд грн Міністерству оборони України на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння і військової техніки", - повідомила прем'єр.

За її словами, їх вдалось зекономити за січень-грудень цього року за рахунок скорочення видатків.

Крім того, уряд запроваджує довгострокові контракти для оборонних закупівель. Відтепер державні замовники можуть укладати контракти на весь виробничий цикл - від розробки й виробництва до ремонту та відновлення. Потреби формуватимуться не лише на поточний рік, а й на два наступні бюджетні періоди, що забезпечує прогнозованість для війська та стабільність для виробників.

Окремо уряд оновив механізм передоплати - її обсяг і строки прив’язані до етапів виконання робіт.

"Це дозволяє фінансувати виробництво ритмічно, без зупинок і касових розривів, а також запускати нові виробничі потужності", - пояснила Свириденко.

Питання довгострокових контрактів для оборонної промисловості тривалий час залишалося одним із ключових для українських виробників. Короткострокові замовлення ускладнювали інвестиції, локалізацію та масштабування виробництва.